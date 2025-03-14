Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Schatten der Vergangenheit

SAT.1Staffel 3Folge 23
Schatten der Vergangenheit

Mein dunkles Geheimnis

Folge 23: Schatten der Vergangenheit

23 Min.Ab 12

Die 18-jährige Paula hat sich in Maik verliebt. Doch sie ahnt, dass ihre Mutter Claudia (40) mit der Beziehung nicht einverstanden sein wird: Maik ist 20 Jahre älter als Paula. Paulas Vertrauen zu ihrer Mutter ist eigentlich sehr groß. Doch in dieser Situation muss sie zu einer Notlüge greifen. Ihre beste Freundin Franziska (17) springt als Alibi ein, wenn sie sich mit ihrem Schatz trifft. Doch als es hart auf hart kommt, erzählt Franziska ihrer Freundin nur die halbe Wahrheit.

