SAT.1Staffel 3Folge 25
Folge 25: Mann oder Memme

22 Min.Ab 12

Hanna (28) ist seit vier Wochen mit dem Techniker Kilian (26) zusammen. Noch ging die Beziehung über Händchen halten nicht hinaus. Das Paar verbringt so viel Zeit wie möglich miteinander. Hanna würde gerne einen Schritt weiter gehen. Deshalb hat sie sich etwas Besonderes ausgedacht: Mit heißen Dessous will sie Kilian verführen. Doch bevor sich die Beiden näher kommen können, macht er sich aus dem Staub. Hanna zweifelt langsam an sich selbst ...

SAT.1
