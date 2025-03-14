Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 30
23 Min.Ab 12

Regine (45) und Kai (48) sind Hausmeister und die guten Seelen des Häuserblocks. Dann zieht Madeleine ein -Typ rassig und offenherzig. Regine traut der Neuen nicht über den Weg und lässt sie vor allem nicht aus den Augen. Ihr Urteil ist schnell gefällt, Madeleine hat ständig Männerbesuche und dauernd ist Krach aus der Wohnung zu hören. Die Hausmeisterin ist sich sicher, die scheinbar anständige Mieterin verbirgt ein Geheimnis.

SAT.1
