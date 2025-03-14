Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Mein Vater, Dein Vater

SAT.1Staffel 3Folge 32
Mein Vater, Dein Vater

Mein dunkles Geheimnis

Folge 32: Mein Vater, Dein Vater

23 Min.Ab 12

Sina (17) hat ihren Vater nie kennengelernt. Jeder Versuch, ihrer Mutter Karin (37) Informationen über ihn zu entlocken, endet im Streit. Zum Glück kann sich die Schülerin bei ihrer neuen Freundin Jasmin (16) ausweinen. Sina fühlt sich bei Familie Bergheim pudelwohl. Bei einem gemeinsamen Abendessen soll nun auch Mutter Karin Jasmins Eltern kennenlernen. Doch während des Essens ergreift die 37-Jährige plötzlich die Flucht ...

