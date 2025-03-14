Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Das falsche Biest

SAT.1Staffel 3Folge 41
Das falsche Biest

Das falsche BiestJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 41: Das falsche Biest

23 Min.Ab 12

Gladys und Mona arbeiten als Praktikantinnen in einem renommierten Stadthotel. Beide hoffen auf die einzige freie Stelle im Haus. Dabei könnten die jungen Frauen nicht unterschiedlicher sein: Die eine liebt ihren Job, die andere will sich im Hotel nur einen reichen Gast angeln. Die berechnende Mona schreckt nicht einmal davor zurück, mit Geschäftsführer Kilian eine Affäre zu beginnen. Wird Mona es schaffen, sich sowohl Chef als auch Job unter den Nagel zu reißen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen