Mein dunkles Geheimnis
Folge 43: Das Diebespaar
23 Min.Ab 12
Die Verkäuferinnen Simone und Isabell geraten unter Verdacht, als in der exklusiven Damenboutique "La Chica Moderna" wiederholt gesamte Kollektionen aus dem Lager gestohlen werden. Für Chef Windgarten ist die Sache klar: Es gibt keine Einbruchsspuren und beide Angestellte haben einen Schlüssel für das Geschäft. Dann gerät Simones Freund, der wegen Diebstahls vorbestraft ist, ins Visier der Polizei. Alle Indizien sprechen gegen ihn ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1