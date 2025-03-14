Mein dunkles Geheimnis
Folge 44: Drei ist einer zu viel
23 Min.Ab 12
Yvonne scheint ihren Traummann endlich gefunden zu haben. Seit neun Monaten ist sie mit dem attraktiven Dr. Sven Wessel superglücklich. Bis zu dem Tag, an dem sie zufällig auf die hübsche Sarah trifft. Es stellt sich heraus, dass der liebe Herr Doktor zweigleisig fährt und Sarah ebenfalls mit Sven eine Beziehung führt. Komplott oder Krieg? Wofür werden sich die Frauen entscheiden?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1