Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Wo wohnst Du?

SAT.1Staffel 3Folge 52
Wo wohnst Du?

Wo wohnst Du?Jetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 52: Wo wohnst Du?

23 Min.Ab 12

Die 16-jährige Schülerin Maja wird von einigen Mitschülern so heftig terrorisiert, dass ihr Vater Olaf zu einem illegalen Trick greift, damit Maja die Schule wechseln kann. Zum Schein meldet der Alleinerziehende sich und seine Tochter in der Wohnung einer guten Freundin an, die in der Nähe von Majas Wunschschule lebt. Majas äußerst charmante Lehrerin besteht darauf, das häusliche Umfeld ihrer neuen Schülerin kennenzulernen und ein turbulentes Versteckspiel beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen