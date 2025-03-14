Mein dunkles Geheimnis
Folge 64: Der falsche Zwilling
23 Min.Ab 12
Versicherungskauffrau Hannah stößt mit Freundinnen in einer Bar auf ihren neuen Job an und lernt dort den charmanten Thomas kennen. Dabei stellt ihre Freundin Petra sie vorsichtshalber mit dem Namen "Nina" vor. Hannah will die Lüge beim ersten Date aufklären. Doch dazu kommt es nicht. Bei ihrem Jobantritt wird ihr als Juniorchef ausgerechnet Thomas vorgestellt. Da private Kontakte höchst unerwünscht sind, behauptet Hannah, Ninas Zwillingsschwester zu sein.
