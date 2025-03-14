Mein dunkles Geheimnis
Folge 73: Zurück in die Vergangenheit
22 Min.Ab 12
Annemarie hat Angst, dass ihr Mann erneut auf die schiefe Bahn gerät. Zu Recht, denn Holger hat wieder Kontakt zu seinem zwielichtigen Jugendfreund Peter, mit dem er als Jugendlicher einen Einbruch begangen hat, und er scheint ihr offensichtlich etwas zu verschweigen. Zusammen mit ihrer Freundin Lotte heftet sich Annemarie in einer finsteren Nacht an Holgers Fersen. Es sieht so aus, als ob Holger und Peter einen Einbruch begehen wollen ....
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1