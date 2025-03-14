Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Rache ist süß

SAT.1Staffel 3Folge 75
Rache ist süß

Rache ist süßJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 75: Rache ist süß

23 Min.Ab 12

Antonia freut sich, dass ihr Mann sie zu einem gemeinsamen Wochenende in ein Wellness-Hotel eingeladen hat. Ärgerlicherweise findet Heiko kaum Zeit für sie. Statt seine Frau ins Restaurant zu führen, geht er allein in die Sauna, statt gemeinsam zu frühstücken, muss der Steuerberater für einen Kundentermin in die Stadt. Frustriert schlägt Antonia die Zeit an der Hotelbar tot und lernt Ulrike kennen, die von ihrem Freund auch vernachlässigt wird. Gemeinsam sinnen sie auf Rache.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen