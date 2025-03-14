Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 87
23 Min.Ab 12

Putzfrau Birgit wird verdächtigt, im Haus von Miriam und Fabrice Mercier Wertgegenstände gestohlen zu haben. Die alleinerziehende Mutter will den Verdacht nicht auf sich sitzen lassen und forscht nach, wer wirklich hinter den Diebstählen steckt. Birgit findet heraus, dass Fabrice eine Affäre mit einer Frau hat, die offenbar in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Steht diese ominöse Frau mit den Diebstählen in Verbindung oder hat jemand ganz anderes seine Finger im Spiel?

