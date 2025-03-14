Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Harte Bandagen

SAT.1Staffel 4Folge 107
Harte Bandagen

Harte BandagenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 107: Harte Bandagen

23 Min.Ab 12

Seit Giselas Vater Ebbi im Altenheim lebt, hat er Schlips und Kragen verbannt und läuft in legerem Sportzeug rum. Ebbi hat sich eine Videokamera angeschafft, flirtet mit seiner Nachbarin Waltraud und schließt sich mit ihr ein. Besorgt verbündet sich Gisela mit Waltrauds Sohn Carsten. Erleben die Senioren einen stürmischen zweiten Frühling oder werden sie im Heim misshandelt und unter Druck gesetzt?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen