Mein dunkles Geheimnis
Folge 116: Wo bist Du?
22 Min.Ab 12
Normalerweise bereitet Sven sonntags das Frühstück zu und weckt seine Frau erst, wenn alles fertig ist. Doch an diesem Sonntag gibt es kein Frühstück und Gitta hat keine Ahnung, wo ihr Mann steckt. Er geht nicht an sein Handy, bei den Nachbarn Renate und Jürgen ist er auch nicht. Während ihrer Suche nach Sven bekommt Gitta heraus, dass er mit einer Frau gelegentlich in einem Café gesehen wurde; zudem fehlen Geldbeträge auf dem Konto. Endlich gibt es eine heiße Spur!
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
