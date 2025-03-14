Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Die schönste Stimme

SAT.1Staffel 4Folge 38
Die schönste Stimme

Mein dunkles Geheimnis

Folge 38: Die schönste Stimme

23 Min.Ab 12

Chorfrau Sonja (42) versteht die Welt nicht mehr: Der verstorbene Chorleiter Emil hat ausgerechnet ihr, "seiner schönsten Stimme", ein Grundstück vererbt. Dabei hatte Sonja außerhalb des Chores nie etwas mit Emil zu tun und ihr schiefer Gesang sorgte bei den anderen Chordamen bislang eher für Stirnrunzeln als für Anerkennung. Unter den Gesangsdamen brodelt es. Was hat es mit Sonjas Erbschaft auf sich?

