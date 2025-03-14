Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 49
Folge 49: Mein Schatz

24 Min.Ab 12

Der 29-jährige Constantin muss von 600 Euro im Monat leben und kommt nur schwer über die Runden. Plötzlich erhält er einen Brief von seinem verstorbenen Onkel, der ihm mitteilt, dass er als Kind in seinem Elternhaus einen Schatz im Keller vergraben hat. Sofort ist Constantin Feuer und Flamme und macht sich mit seinem Kumpel Arno auf den Weg, um den Schatz zu finden. Doch dann der Schock: In dem Haus hat sich ein Blumenladen eingemietet ...

