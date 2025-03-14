Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 52
24 Min.Ab 12

Mitten in der Nacht erwischt Rosi (46) eine ihr unbekannte Frau im Treppenhaus. Wer ist die Dame, die nachts so einen Lärm macht und dann fluchtartig das Weite sucht? Wenn jemand einen Untermieter bei sich aufgenommen hat, will Rosi als Hausmeisterin davon in Kenntnis gesetzt werden. Mit Ehemann Gerd (50) geht sie auf Spurensuche. Keiner der Nachbarn scheint die mysteriöse Frau zu kennen. Doch Rosi gibt nicht auf, bis wieder Ruhe in ihr ehrenwertes Haus eingekehrt ist.

