SAT.1Staffel 4Folge 56
Folge 56: Die falsche Braut

24 Min.Ab 12

Sarah (28) macht sich Sorgen um ihren besten Freund Jan (29). Aus heiterem Himmel offenbart er der 28-Jährigen, dass er heiraten wird. Dabei kennt Jan seine Braut Elena (27), die er auf einer Geschäftsreise in St. Petersburg kennengelernt hat, gerade mal zwei Wochen. Sarah steht der Beziehung skeptisch gegenüber, besonders, weil sich für sie der Verdacht erhärtet, Elena könnte es nicht ernst mit Jan meinen. Kann Sarah ihre Zweifel an der Hochzeit zerstreuen?

