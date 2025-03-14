Mein dunkles Geheimnis
Folge 62: Zehntausend Küsse
23 Min.Ab 12
Nicole (32) hat ihrer großen Liebe Roland (35) geholfen, seinen größten Traum zu erfüllen: Sie meldete ihren Mann zu einem Casting-Wettbewerb an, den dieser prompt gewonnen hat! Jetzt ist Installateur Ronald als 'Ronny Goldig' ein aufgehender Star am Schlagerhimmel und tourt von Bühne zu Bühne. Dann taucht ein Fanbrief auf, in dem sich ein Groupie für die schöne Nacht bedankt - unterzeichnet mit "P." Ronny beteuert seine Unschuld, doch in Nicole wachsen Zweifel.
