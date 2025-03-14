Mein dunkles Geheimnis
Folge 68: Verschnitten
23 Min.Ab 12
Robert (31) kann endlich seinen Traum leben: Eine Meisterausbildung zum Friseur machen und das auch noch in der schillernden Großstadt. Allerdings ist der Frisörsalon samt Kiez schwul. Und das ist Robert nun mal nicht! Sein Chef hält große Stücke auf ihn, und um das Wohlwollen wichtiger Kunden nicht aufs Spiel zu setzen, tut Robert so, als ob er auf Männer stünde. Doch als sich Robert in Kundin Thea (28) verknallt, gerät die Fassade gefährlich ins Wanken!
