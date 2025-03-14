Mein dunkles Geheimnis
Folge 72: Die Kohlrabi-Königin
24 Min.Ab 12
Es ist der jährliche Höhepunkt im kulturellen Leben Hohenkleinstedts: der Kampf um die Krone der Kohlrabi-Königin. Katja (29) ist in dem beschaulichen Ort aufgewachsen und gilt als heimliche Favoritin. Im Finale scheinen Zepter und Krone bereits greifbar nah - zusammen mit einem Preisgeld von 5.000 Euro, die sich Katja unbedingt für Hochzeit und Flitterwochen mit ihrem geliebten Mirko (28) sichern würde. Doch dann wird Katja in allen finalen Wettbewerben knallhart sabotiert!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1