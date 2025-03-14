Mein dunkles Geheimnis
Folge 73: Der Internet-Fluch
24 Min.Ab 12
Bettina fällt aus allen Wolken, als sie mitten in der Nacht von Freundin Maren aus dem Schlaf gerissen wird. Die hat eine Notruf-SMS von Betty erhalten und ist eigentlich angerast gekommen, um sie zu retten. Dumm nur, dass diese gar keine SMS geschrieben hat. Nach einer halb durchwachten Nacht wird alles noch merkwürdiger: Die frisch zur Restaurantleiterin beförderte Bettina bekommt Sexspielzeug geschickt - und zwar ins Lokal!
