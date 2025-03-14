Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 79
23 Min.Ab 12

Heike (35) will ihren Mann zum Hochzeitstag mit sexy Unterwäsche überraschen. Doch als sie mit Freundin Karen (40) und Nachbarin Anita (29) in den Wäschekeller kommt, trifft sie fast der Schlag: ihre neuen Dessous sind verschwunden! Zumindest das Höschen. Auch bei Alina hat der Wäschedieb hingelangt. Die drei Frauen wollen den dreisten Höschen-Dieb auf eigene Faust schnappen - und gründen dafür das Höschen-Aufklärungs-Kommando.

