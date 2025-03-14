Mein dunkles Geheimnis
Folge 80: Camping-Champion gesucht
24 Min.Ab 12
Die Freundinnen Ulla (36) und Grit (34) verbringen gemeinsam mit ihren Ehemännern Markus und Olaf seit Jahren jeden Urlaub auf ihrem Stamm-Campingplatz von Betreiberin Helga. Doch beim diesjährigen diesjährigen Camping-Champion läuft so einiges schief. Beim Wett-Zeltaufbau und dem Kohlelauf wird munter sabotiert und manipuliert. Immerhin winkt dem diesjährigen Champion ein Jahr lang kostenfreies Camping. Stecken die beiden Neulinge auf dem Platz dahinter?
Mein dunkles Geheimnis
