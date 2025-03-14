Mein dunkles Geheimnis
Folge 101: Die Million ist weg
23 Min.Ab 12
Die Geldboten Egon und Fabian sind mit einer Million Euro auf dem Weg zur Bank. Sie bemerken nicht, dass ihrem Transporter ein Fahrzeug folgt. Dann erreicht sie ein Hilferuf von Fabians Frau. Die Geldboten lassen alle Sicherheitsvorkehrungen außer Acht, verlassen ihre Route und stehen der Hochschwangeren bei. Als Egon und Fabian den Transport fortsetzen wollen, kist derTransporter verschwunden! Wenn die Männer das Fahrzeug nicht wiederfinden, ist ihre Zukunft ruiniert!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1