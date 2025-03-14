Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 103
24 Min.Ab 12

Lutz kommt überraschend früher vom Arbeiten nach Hause. Er muss mit ansehen, wie ein Vermummter seine Mutter entführt. Obgleich die Polizei eingeschaltet wird, nehmen Lutz und seine Großmutter Irmgard die Ermittlungen selbst in die Hand. Sie stoßen darauf, dass der Betrieb von Vater Hermann in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Der Tischlermeister benimmt sich äußerst verdächtig. Steckt Hermann etwa mit den Entführern unter einer Decke?

