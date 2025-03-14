Einmal kriminell - immer kriminellJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 106: Einmal kriminell - immer kriminell
22 Min.Ab 12
Katrin fällt aus allen Wolken, als die Polizei auftaucht, Ehemann Martin vom Frühstückstisch wegholt und auf die Wache bringt. Der Heizungsmonteur steht unter schwerem Verdacht: Er soll bei einem Kunden wertvolle Uhren gestohlen haben. Katrin kann nicht fassen, dass ihr Mann die Tat auch noch gesteht. Denn sie hat keinerlei Zweifel daran, dass er unschuldig ist. Warum hält Martin den Kopf für eine Straftat hin, die er nicht begangen hat?
