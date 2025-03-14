Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 117
Folge 117: Das Phantom

23 Min.Ab 12

Seit Luisa einen neuen Partner hat, lässt die 13-jährige Anna keine Gelegenheit aus, ihre Mutter und Björn zu provozieren. Die Alleinerziehende erfährt von Annas Lehrerin, dass sie sich in der Schule sehr auffällig verhält. Sie gibt mit einem imaginären Freund an, den sie Bernhard nennt und wird deshalb in der Schule gemobbt. Doch dann häufen sich die Hinweise, dass es diesen Bernhard tatsächlich geben könnte. Dann taucht das Mädchen in einem entlegenen Hafengebiet ab.

