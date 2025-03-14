Mein dunkles Geheimnis
Folge 119: Verraten und verkauft
24 Min.Ab 12
Als Geschäftsführerin Olivia morgens zu ihrem Möbelladen kommt, muss sie voller Entsetzen feststellen, dass ihre Angestellte Fine gefesselt und nur mit Dessous bekleidet im Schaufenster des Ladens liegt. Fine wurde betäubt und dort abgelegt. Die Mobbingattacken gegen Fine gehen weiter. Olivia hat jeden ihrer Mitarbeiter in Verdacht. Wer will Fine aus dem Betrieb mobben, um so bessere Chancen auf die Stelle der scheidenden Abteilungsleiterin Franziska zu haben?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1