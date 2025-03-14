Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Wer ist Baby Marlons Mutter?

SAT.1Staffel 5Folge 120
Wer ist Baby Marlons Mutter?

Wer ist Baby Marlons Mutter?Jetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 120: Wer ist Baby Marlons Mutter?

22 Min.Ab 12

Als Gärtnerin Flora gemeinsam mit ihrer Angestellten Rosi ein Findelkind in ihrem Gewächshaus findet, ist die Aufregung groß. Warum wurde das Baby ausgerechnet in Floras Gärtnerei abgelegt? Flora vermutet zunächst, dass ihr draufgängerischer Sohn Ivo der Vater des kleinen Marlon ist. Bei der Frage nach der Vaterschaft wird auch Ehemann Valentin auffallend nervös. Plötzlich ahnen die Gärtnerinnen, wer Baby Marlons Mutter ist und verfolgen ihre heiße Spur.

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

