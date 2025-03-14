Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 23
22 Min.Ab 12

Die 17-jährige Carla hat einen bösen Verdacht: Wird ihr kleiner Bruder Paul (8) von einem Mann belästigt? Paul streitet das ab: der erwachsene Carsten sei harmlos und nur ein guter Kumpel. Carla kann das nicht glauben. Warum sollte ein erwachsener Mann sich bei einem kleinen Jungen einschmeicheln. Doch als sie ihrer Mutter Sibille davon erzählt, reagiert die anders als erwartet ...

SAT.1
