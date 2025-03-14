Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 26
Folge 26: Mutterschutz

23 Min.Ab 12

Die 14-jährige Marlene ist ungewollt schwanger geworden und völlig überfordert. Als sie ihren kleinen Bauch nicht mehr verbergen kann, vertraut sie sich ihrer Mutter Angela (29) an. Für die Mutter ein Schock, denn sie selbst hat Marlene mit 14 bekommen und kann sich noch gut an den Spießrutenlauf im Dorf erinnern. Soll ihre Tochter jetzt das gleiche harte Schicksal durchmachen müssen?

