Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Mann unter Strom

SAT.1Staffel 5Folge 30
Mann unter Strom

Mann unter StromJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 30: Mann unter Strom

23 Min.Ab 12

Jessica ist schwanger und überglücklich mit ihrem Freund Manni (38). Doch plötzlich verhält sich der Sportartikelverkäufer merkwürdig. Auf der Arbeit ist der sonst so sanftmütige Manni aggressiv und legt sich sogar mit Kunden an. Als er sich auch noch mit seinem besten Freund und Kollegen prügelt, weiß Jessica nicht mehr weiter. Sie will unbedingt mit Manni reden, doch der reagiert wütend und verletztend. Gefährdet Manni mit seinem Verhalten das frische Familienglück?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen