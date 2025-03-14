Zum Inhalt springenBarrierefrei
23 Min.Ab 12

Nicole will in Kürze ihre große Liebe Florian heiraten. Doch ihre Verlobungsfeier endet anders als erwartet. Nicole wacht am nächsten Morgen in einem Hotel neben einem fremden Mann auf. Sie kann sich an nichts erinnern, aber Björn behauptet, dass sie eine heiße Nacht miteinander verbracht haben. Steht Nicoles Hochzeit jetzt vor dem Aus? Björn lässt nicht locker und treibt Nicole immer mehr in die Enge. Was ist wirklich in der Nacht passiert?

