Mein dunkles Geheimnis
Folge 37: Ein teuflisch guter Schutzengel
24 Min.Ab 12
Die Millionärs-Töchter Sophie und Amalia entgehen dank Retter Ben (26) nur knapp einer Entführung. Vater Heinrich (50) stellt den smarten Ex-Türsteher daraufhin als Bodyguard ein. Doch die Täter geben nicht auf und schlagen erneut zu. Bodyguard Ben muss zusehen, wie die 18-jährige Amalia vor seinen Augen brutal verschleppt wird. Die Entführer wollen Lösegeld, sonst wird Amalia für immer verschwinden.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1