SAT.1Staffel 5Folge 37
Mein dunkles Geheimnis

Folge 37: Ein teuflisch guter Schutzengel

24 Min.Ab 12

Die Millionärs-Töchter Sophie und Amalia entgehen dank Retter Ben (26) nur knapp einer Entführung. Vater Heinrich (50) stellt den smarten Ex-Türsteher daraufhin als Bodyguard ein. Doch die Täter geben nicht auf und schlagen erneut zu. Bodyguard Ben muss zusehen, wie die 18-jährige Amalia vor seinen Augen brutal verschleppt wird. Die Entführer wollen Lösegeld, sonst wird Amalia für immer verschwinden.

