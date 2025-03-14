Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 40
Folge 40: Sweet Home Pinneberg

23 Min.Ab 12

Marie (34) und Hannes (38) sind seit drei Monaten ein Paar - genug Zeit für Hannes, um sich sicher zu sein: Marie soll seine Frau werden. Doch der Antrag verläuft anders als geplant, Marie lehnt ab. Zunächst müsse ihr konservativer Vater der Heirat zustimmen. Hannes fährt mit Marie auf den Bauernhof ihres Vaters, auf dem Marie aufgewachsen ist. Hannes muss sich verschiedenen Prüfungen stellen und sich als künftiger Schwiegersohn würdig erweisen.

SAT.1
