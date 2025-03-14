Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 41
Folge 41: Big Brother

23 Min.Ab 12

Seit einem schweren Unfall leidet Pascal (28) an Agoraphobie - er kann seine eigene Wohnung nicht mehr verlassen. Um nicht vollends den Kontakt zur Außenwelt zu verlieren, hackt er sich weltweit in verschiedene Überwachungssysteme ein. Zufällig landet er so auch im Kanal der Babycam seiner Nachbarin Caroline (27) und verfolgt die Streitereien zwischen ihr und ihrem Freund. Eines Tages beobachtet Pascal, wie Caros Freund die gemeinsame Tochter entführen will ...

