Mein dunkles Geheimnis
Folge 45: Tote leben länger
24 Min.Ab 12
Als Dekorateurin Henrike Wieland (32) in der Boutique ihrer besten Freundin aushilft, macht sie eine unglaubliche Entdeckung: Ihr tot geglaubter Mann sitzt nur wenige Meter von ihr entfernt in einem Fahrschulauto! Kann das wirklich sein? Max ist vor zwei Jahren bei einem Fährunglück spurlos verschwunden, doch Henrike hat nie mit seinem Tod abschließen können. Henrike lässt nichts unversucht, um die Wahrheit herauszufinden.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
