Die Hafenkanzlei: Gefangen in den Krallen der Kiez-Mafia
Mein dunkles Geheimnis
Folge 55: Die Hafenkanzlei: Gefangen in den Krallen der Kiez-Mafia
24 Min.Ab 12
Monika (43) ist verzweifelt. Seit zwei Tagen wird ihre 18-jährige Tochter Amanda vermisst. Sie macht sich auf der sündigen Meile Hamburgs allein auf die Suche und begibt sich in große Gefahr. Bis sie Detektiv Fabian (42) begegnet, der sofort seine beiden Kolleginnen Sophie (36) und Rieke (27) von der Hafenkanzlei einschaltet. Fabian erhält auf dem Kiez erste Hinweise, dass Amandas zwielichtiger Ex-Freund mit ihrem Verschwinden zu tun hat.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© SAT.1