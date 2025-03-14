Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Auf eigene Faust

SAT.1Staffel 5Folge 67
Auf eigene Faust

Mein dunkles Geheimnis

Folge 67: Auf eigene Faust

23 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Birgit arbeitet seit zwei Monaten in einer Diskothek als Toilettenfrau .Als sie am Arbeitsplatz überfallen wird, fällt ihr Verdacht auf Tochter Luna, die vehement versucht, Mama einen neuen Job anzudrehen. Will die Schülerin ihrer Mutti wirklich schaden oder steckt jemand anderes hinter dem Überfall? Birgit nimmt die Sache selbst in die Hand und ermittelt gemeinsam mit ihrer Schwester Tina auf eigene Faust!

