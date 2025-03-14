Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 5 Folge 71
Folge 71: Die Disco-Mami

24 Min. Ab 12

Die 44-jährige Mama Liliana ist eine Partylöwin. Doch als die Hausfrau nach einer ausgelassenen Disco-Nacht einen jungen Mann in ihrem Kofferraum nach Hause transportiert, steht nicht nur die Polizei Kopf. Auch Ehemann Ronald zweifelt an dem Verstand seiner Frau. Was bezweckt Liliana mit ihrer ungewöhnlichen Aktion?

