Mein dunkles Geheimnis
Folge 79: Mandy in the House
24 Min.Ab 12
Nach 14 Jahren kinderloser Ehe präsentiert Postbote Gernot seiner Frau Marta völlig überraschend eine Tochter! Die 21-jährige Mandy steht mit Sack und Pack vor der Tür und zieht sofort bei dem Ehepaar ein. Doch Marta traut Mandy nicht! Die Supermarktkassiererin erwischt die junge Frau beim Lügen und will gemeinsam mit ihrer Schwester Anita Mandys Geheimnis aufdecken. Was hat Gernots Tochter zu verbergen?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1