SAT.1Staffel 5Folge 86
23 Min.Ab 12

Melissa hat panische Angst um ihr Baby Jonas, das am hellichten Tag entführt wurde. Während die Polizei unter Hochdruck nach dem Täter fahndet, verdächtigt Melissas Mann Jost seinen Nachbarn Dieter, der sich ständig über Jonas' Geschrei beschwert hat. Doch dann verschwindet auch noch Baby Max, der Sohn von Melissas bester Freundin Jenny. Werden die beiden Familien ihre Babys je wiedersehen?

SAT.1
