Mein (fast) perfektes Verbrechen

TLCStaffel 5Folge 1vom 15.06.2015
Vorstadtidylle

Folge 1: Vorstadtidylle

44 Min.Folge vom 15.06.2015Ab 12

Robert Jeffery verdient eine Menge Geld als Drogendealer in Oakland, Kalifornien. Er hat gerade eine große Lieferung Crack erhalten, als sein Haus durch einen Kabelbrand in Flammen aufgeht. Das Feuer zerstört alles, auch Jefferys gesamten Drogenvorrat, der noch nicht bezahlt ist. Um das Geld für seinen Lieferanten aufzutreiben, beschließt der 20-Jährige eine Bank auszurauben, aber der Coup misslingt. Jeffery wird verhaftet und wandert ins Gefängnis, wo ihm mehrere Jahre Haft drohen. Doch dem jungen Drogenhändler gelingt die Flucht: Jeff verändert sein Aussehen und beginnt mit der Polizei ein Katz-und-Maus-Spiel, das ihn fast das Leben kostet.

TLC

Mein (fast) perfektes Verbrechen

