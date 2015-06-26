Mein (fast) perfektes Verbrechen
Folge 11: Rachegelüste
In dem idyllischen Städtchen Bradenton, Florida, terrorisiert ein Serienräuber die Nachbarschaft: Roy Betts, der bereits wegen verschiedener Delikte im Gefängnis gesessen hatte, bricht regelmäßig in gutbürgerliche Häuser ein, kann aber nicht geschnappt werden. Als einer seiner Überfälle misslingt, heftet sich die Polizei an seine Fersen. In Panik schießt Roy um sich und tötet einen Mann. Sofort wird eine landesweite Fahndung ausgeschrieben und Jagd auf Roy Betts gemacht. Doch der 33-Jährige ist zu allem bereit, um einer Festnahme zu entgehen. Außerdem in dieser Folge: Die drogenabhängige sechsfache Mutter Donna Schatz rächt sich bitter an ihrem Ex-Freund.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick