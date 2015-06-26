Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein (fast) perfektes Verbrechen

Rachegelüste

TLCStaffel 5Folge 11vom 26.06.2015
Rachegelüste

Mein (fast) perfektes Verbrechen

Folge 11: Rachegelüste

44 Min.Folge vom 26.06.2015Ab 12

In dem idyllischen Städtchen Bradenton, Florida, terrorisiert ein Serienräuber die Nachbarschaft: Roy Betts, der bereits wegen verschiedener Delikte im Gefängnis gesessen hatte, bricht regelmäßig in gutbürgerliche Häuser ein, kann aber nicht geschnappt werden. Als einer seiner Überfälle misslingt, heftet sich die Polizei an seine Fersen. In Panik schießt Roy um sich und tötet einen Mann. Sofort wird eine landesweite Fahndung ausgeschrieben und Jagd auf Roy Betts gemacht. Doch der 33-Jährige ist zu allem bereit, um einer Festnahme zu entgehen. Außerdem in dieser Folge: Die drogenabhängige sechsfache Mutter Donna Schatz rächt sich bitter an ihrem Ex-Freund.

