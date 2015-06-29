Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein (fast) perfektes Verbrechen

Bootsausflug mal anders

TLCStaffel 5Folge 12vom 29.06.2015
Bootsausflug mal anders

Folge 12: Bootsausflug mal anders

43 Min.Folge vom 29.06.2015Ab 12

Howard Brown, der auch unter dem Namen “Psycho“ bekannt ist, ermordet den wohlhabenden Besitzer einer großen Segelyacht und flieht dann mit seiner Freundin, alias „Psycho Chic“, nach New York City. Da ihm die Polizei ständig auf den Fersen ist, will sich Howard seiner zusätzlichen Last entledigen und beschließt, das Mädchen umzubringen. Anschließend heckt er einen gewagten Plan aus, um die Ermittler irrezuführen. Außerdem in dieser Episode: Der 17-jährige Brendan Starks überredet seine Mutter und einige Freunde, ihm beim Ausbruch aus dem Gefängnis zu helfen. Doch als sie einen Wärter mit vorgehaltener Waffe in Schach halten, schlägt das Vorhaben fehl.

TLC
