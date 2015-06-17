Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Mein (fast) perfektes Verbrechen

TLCStaffel 5Folge 3vom 17.06.2015
Schall & Rauch

Schall & RauchJetzt kostenlos streamen

Mein (fast) perfektes Verbrechen

Folge 3: Schall & Rauch

44 Min.Folge vom 17.06.2015Ab 12

Jerry Wright ist ein liebevoller Familienvater und Ehemann, bis ihn seine Frau verlässt. Von da an geht es mit ihm bergab: Jerry betäubt seinen Schmerz mit Alkohol und Drogen. Um seinen Crystal Meth-Bedarf zu decken, lernt er, wie man das gefährliche Rauschmittel selbst herstellen kann und baut in den Hügeln von Tennessee ein einträgliches Drogenlabor auf. Doch eines Tages explodiert das ganze Gebäude. Jerry gerät mit seinem Partner in heftigen Streit, bringt den Mann um, verbrennt die Leiche und flieht. Doch die Polizei nimmt schnell Jerrys Fährte auf und startet eine unglaubliche Jagd quer durchs Land. Wird Jerry Wright aufgeben oder im Kugelhagel sterben?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein (fast) perfektes Verbrechen
TLC

Mein (fast) perfektes Verbrechen

Alle 1 Staffeln und Folgen