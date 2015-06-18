Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Mein (fast) perfektes Verbrechen

TLCStaffel 5Folge 4vom 18.06.2015
Brüderlich geschnappt

Brüderlich geschnapptJetzt kostenlos streamen

Mein (fast) perfektes Verbrechen

Folge 4: Brüderlich geschnappt

44 Min.Folge vom 18.06.2015Ab 12

Mark und Maverick Maher sind zwei Teenager mit kriminellen Neigungen, die Floridas Randbezirke terrorisieren. Sie träumen davon, ihre eigene Kleinstadt-Miliz zu gründen, die Häuser ausraubt und Autos aufbricht. Als sie die Polizei zur Fahndung ausschreibt, drohen die Brüder, jeden Cop umzubringen, der sie festnehmen will. Dann flüchten sie, verstecken sich in den Sümpfen von Florida und tauchen schließlich bei ihrer Schwester in Iowa unter. Doch Mark und Maverick werden schnell geschnappt und eingesperrt. Nachdem die zwei ihre Strafe abgesessen haben, nehmen sie ihre kriminelle Laufbahn wieder auf und führen ein Leben auf der Flucht.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein (fast) perfektes Verbrechen
TLC

Mein (fast) perfektes Verbrechen

Alle 1 Staffeln und Folgen