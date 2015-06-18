Staffel 5Folge 4vom 18.06.2015
Mein (fast) perfektes Verbrechen
Folge 4: Brüderlich geschnappt
44 Min.Folge vom 18.06.2015Ab 12
Mark und Maverick Maher sind zwei Teenager mit kriminellen Neigungen, die Floridas Randbezirke terrorisieren. Sie träumen davon, ihre eigene Kleinstadt-Miliz zu gründen, die Häuser ausraubt und Autos aufbricht. Als sie die Polizei zur Fahndung ausschreibt, drohen die Brüder, jeden Cop umzubringen, der sie festnehmen will. Dann flüchten sie, verstecken sich in den Sümpfen von Florida und tauchen schließlich bei ihrer Schwester in Iowa unter. Doch Mark und Maverick werden schnell geschnappt und eingesperrt. Nachdem die zwei ihre Strafe abgesessen haben, nehmen sie ihre kriminelle Laufbahn wieder auf und führen ein Leben auf der Flucht.
Genre:Crime, Thriller, Biography, Drama, History
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.