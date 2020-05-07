Staffel 04 Folge 07 - Mein GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 7: Staffel 04 Folge 07 - Mein Gemeindebau
Herr Doser widmet sich in dieser Folge einem Thema, in dem er eigenen Angaben nach Experte ist: Sicherheit. Sein Lieblings-Würstelstand ist in Gefahr und daher muss Herr Doser einschreiten um den Stand vor Einbrechern sicher zu machen. Dabei setzt der ehemalige Detektiv auf Abschreckung und Kreativität. Nach ihrer Arbeit als Straßenkehrerin macht sich Tamara auf zu ihrem lang ersehnten Tanzkurs mit ihrer großen Liebe Alex. Beide sind nicht für ihr Taktgefühl bekannt und das Parkett ist für beide vollkommenes Neuland. Die Tanzlehrerin erkennt aber in Kürze, dass Tamara Talent hat und diese blüht in den Armen ihres Alex richtig auf. Die quirlige und sympathische Frau Abraham gibt uns einen Einblick in ihre Backrezepte. Sie hat einen sogenannten „5-Minuten-Kuchen“ kreiert, der sie auch endlich dazu zwingt Obst zu essen. Denn normalerweise mag sie kein Obst. Aber mit dem Kuchen lebt sie endlich ein wenig gesünder. Wie praktisch. Aber dem noch nicht genug. Frau Abraham sorgt sich auch um das Wohl der Stiegen im Gemeindebau. Darum nimmt sie einen Besen und schrubbt wild darauf los. In Emils Grätzl Café treffen sich seit 25 Jahren die selbst ernannten „Gschroppen aus dem Gemeindebau“. Sie haben hier alle als Kinder gespielt und gelebt. Quasi ein Klassentreffen der besonderen Art und da erfährt man einiges. Denn so mancher mittlerweile in die Jahre gekommener Mann entpuppt sich als Herzensbrecher vom Gemeindebau.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick