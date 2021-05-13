Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Gemeindebau
Staffel 5 Folge 7
vom 13.05.2021
50 Min.
Ab 12

Tamara ist sexy, aber einsam, darum hat sich ein Modedesigner aus der Steiermark kurzerhand gedacht, er lädt die Lady auf seinen Catwalk ein. Sie soll die diesjährige Sommerkollektion präsentieren. Für die Dame vom Wienerberg eine neue Herausforderung, der es sich zu stellen gilt. Mit geschwellter Frauenbrust und etwas Lampenfieber geht es in die Steiermark. Doch mit dem Dirndl klappt es körpferformtechnisch leider nicht ganz so gut. Herr Doser und Christine machen heute einen Ausflug zu Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett im Wiener Prater. Zwischen Klimt und Quentin Tarentino kommt es aufgrund unterschiedlicher künstlerischer Auffassungen zum Streit. Michl und Alex sind auf Damensuche für den Junggesellen Hansi. Michl wird zum Wingman auserwählt und zeigt, dass das Unmögliche möglich ist indem er eine Dame für Hansi "erstarrt". Nun ist Hansi selbst an der Reihe und es wird sich zeigen, was er kann.

